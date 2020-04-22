Çin'de 30, Güney Kore'de 11 Kovid-19 vakası tespit edildi

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
Son 4 gündür günlük yeni vaka sayısının 15'i geçmediği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 694'e, ölü sayısı da 237'ye yükseldi.
- Çin'de yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor
Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.
Çin'de yurt dışı kaynaklı Kovid-19 görülen kişi sayısı 1610'a çıktı.
Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.
Çin ana karasındaki vaka sayısı 82 bin 788'e ulaştı, 4 bin 632 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Heylongciang'da son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle Çin hükümeti, Rusya tarafından Heylongciang üzerinden ülkeye yapılan girişlere yönelik önlemleri sıkılaştırmıştı.
- Çin'den ABD'ye "parmak sallama değil dayanışma zamanı"
Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, New York'ta Çin'den getirilen sağlık malzemelerinin teslim töreninde, ABD'de Kovid-19'un kaynağı tartışmalarına ilişkin, "Parmak sallama zamanı değil, iş birliği, dayanışma ve karşılıklı destek zamanı." ifadelerini kullanmıştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde 174 bin kişinin ölümüne neden olurken, 2 milyon 500 bini aşkın kişiye de bulaştı.
Çin hükümeti Kovid-19'un Vuhan'da ortaya çıkmasının "kaynağın Çin olduğu" anlamına gelmediği tezini savunurken, ABD de ise virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği ve buradan yayıldığı öne sürülüyor.
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