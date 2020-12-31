Çin'de 29 Tayvanlıya bilişim suçlarından hapis cezası verildi

"Beijing News"in haberine göre, bilişim suçlarına karıştıkları gerekçesiyle İspanya tarafından Çin’e gönderilen 29 Tayvanlı, Pekin Birinci Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Mahkemede, sanıkların Haziran-Aralık 2016'da İspanya’da bilişim suçu çetesi kurdukları, iletişim aygıtlarını kullanarak Çin ana karası ve Hong Kong’daki vatandaşları aradıkları ve kendilerini savcı, güvenlik gücü ve vize makamlarının personeli gibi tanıttıkları aktarıldı.
Bu kapsamda 14 Çin vatandaşını 6,17 milyon yüen (yaklaşık 941 bin 985 dolar) dolandırdıkları belirtilen 29 Tayvanlı, 4 yıl 6 aydan 14 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırıldı.
Para cezasının ne kadar olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
- Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimsiyor
Çin, 2017'de Kenya'nın bilişim suçlarına karıştıkları gerekçesiyle kendisine iade ettiği 44 Tayvanlıyı 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırmıştı.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
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