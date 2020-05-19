Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - PEKİN

Başkent Pekin'deki büyükelçilik konutunda yapılan törene Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen ile elçilik çalışanları katıldı.Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Büyükelçi Önen, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs'ı istedikleri gibi kutlayamadıklarını belirterek, Milli Mücadele dönemindeki inanç, birlik ve beraberliğin aynı kararlılıkla sürdürülmesinin, bağımsızlığımızın güvencesi ve Türkiye'nin her alanda başarıya ulaşmasının anahtarı olduğunu söyledi.Kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Önen, "Bayrağımızın bin yıllık vatan toprağımızın üzerinde ve dünyanın her köşesinde özgürce dalgalanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'mizin önder kadrosuna, Kurtuluş Savaşı’mızda ve ülkemizin şanlı tarihi boyunca egemenlik ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize bu mübarek ramazan gününde Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyor, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sevgi, saygıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.Diğer yandan Çin halkına 19 Mayıs'ı Çince konuştuğu bir videoyla anlatan Önen, burada Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele döneminden bahsetti.Önen, herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak konuşmasını tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!