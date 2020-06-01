Çin'de 16, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde hepsi yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede halihazırda tedavi gören kişi sayısının da 62 olduğu belirtildi.
Çin ana karasında bugüne kadar 83 bin 17 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
- Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 503'e yükseldi
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre, ülkede son 24 saatte çoğu Seul'de olmak üzere 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 503'e yükseldiği belirtilirken, ülkede bugüne kadar 271 kişi virüsten yaşamını yitirdi.
- Müşterilerden QR kodu kaydı alınması planlanıyor
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için alınan önlemler kapsamında gece kulüplerine, lokanta veya kafelere, sinemalara ve kiliselere girişlerde, gereği halinde, yerlerinin tespit edilebilmesi için müşterilerden Çabuk Tepki (QR) kodu alınmaya başlanması planlanıyor.
Hükümet, dijital giriş kayıtlarını, sistemi ülke çapında genişletmeden önce pazartesiden pazara kadar Seul, Incheon ve Daejeon şehirlerindeki 19 tesiste denemeyi planlıyor.
Bu yerleri ziyaret edenlerin akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla tek seferlik bir QR kodu alması ve bunu mekana göndermesi gerekecek.
Ardından mekan yöneticisi, kodu tarayacak ve dijital müşteri kaydına ekleyecek.
Olası toplu enfeksiyon durumu halinde sağlık yetkilileri, Sosyal Güvenlik İstihbarat Servisinde saklanan dijital giriş kayıtlarını, uygulama operatörü tarafından belirli tesisteki ziyaretçileri izlemek için sağlanan bireysel QR kodu verileriyle eşleştirecek.
Ülkede karantina tedbirlerinin kaldırılması ve eğlence mekanlarının yeniden açılmasıyla Seul'deki gece kulüplerini ziyaret eden kişiler arasında Kovid-19 vakaları görülmüş, virüsün yayılma tehlikesi yeniden gündeme gelmişti.
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