Çin'de 14, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi.
Açıklamada, 13'ü ağır 148 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 901'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 120 kişi iyileşti.
- Güney Kore'de gece kulüplerine giden Kovid-19 hastası ile bağlantılı vakalar artıyor
Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Güney Kore'de son 24 saat içinde 34 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü ve bunlardan çoğunun, testi pozitif çıkmadan önce başkent Seul'un Itaewon bölgesindeki eğlence mekanlarına giden 29 yaşındaki bir kişiyle bağlantılı olduğunu açıkladı.
Güney Kore'de, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 874'e ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, geçen hafta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayısının 54'e çıktığını belirtti.
Bu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine dün Seul'de kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.
Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.
Hastanın, geçen hafta sonu gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedilmişti.
- Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan halka paniğe kapılmayın çağrısı
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, basına yaptığı açıklamada, artan vakalar karşısında halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, "Korkuya mahal yok. Eğer gardımızı düşürmezsek, salgın önleme ve karantina sistemimiz virüsün yayılmasını tamamen kontrol edebilir ve yönetebilir." dedi.
Oluşabilecek beklenmedik enfeksiyon artışlarına hızlı yanıt verebilecek deneyim ile doğru karantina ve tıbbi sistemlere sahip olduklarının altını çizen Moon, ayrıca, salgının ekonomiye verdiği zararın büyüklüğüne dikkati çekti.
Ülkede önceki gün, 5 günün ardından ilk kez günlük Kovid-19 vaka sayısındaki artışta 10'un üzerine çıkılmıştı.
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