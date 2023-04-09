Çin, Covid’in kökenine dair ilk hakemli bilimsel çalışmasını yayınladı

DHA

ABD’de son birkaç aydır Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, Çin’deki bir laboratuvardan sızdığı iddiaları gündemde yer alırken CDC'den bilim insanları, 5 Nisan’da Covid’in kökenine dair yürüttükleri bilimsel çalışmanın sonucunu ilk defa hakemli bir dergide yayınladı.

PAZARIN ÇEVRESİNDE VİRÜS BULUNDU, PAZARDAKİ ÜRÜNLERDE BULUNAMADI

Bilimsel çalışmada “COVID-19'un etken maddesi olan SARS-CoV-2, Aralık 2019'da ortaya çıktı. Kökenleri belirsizliğini koruyor. Bazı erken insan vakalarının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı (HSM) ile temas ettiği bildirildi. Burada, pazarda SARS-CoV-2 için denetim sonuçlarını sunuyoruz. Pazarın kapanmasının ardından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren çevreden 923 örnek toplandı” ifadeleri yer aldı.

Bilim insanları çalışmada, ayrıca 18 Ocak’tan itibaren pazardaki buzdolabı, soğutucu ve akvaryum gibi yerlerde saklanan 18 tür hayvandan da 457 numune aldıklarını ifade ederek “73 çevresel numunede SARS-CoV-2 tespit edildi, ancak hayvan numunelerinin hiçbirinde tespit edilmedi” dedi. Çalışmada incelenen virüs örneklerinde vahşi hayvan genetik materyali tespit edildiği ancak Covid-19’un kökeninin belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO