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Çin, Covid’in kökenine dair ilk hakemli bilimsel çalışmasını yayınladı

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden (CDC) bilim insanları, Covid’in kökenine dair yaptıkları bilimsel çalışmayı ilk kez bir hakemli dergide yayınladı. Çalışma sonucunda, incelenen virüs örneklerinde vahşi hayvan genetik materyali tespit edildiği ancak Covid-19’un kökeninin belirsizliğini koruduğu belirtildi

Giriş: 09.04.2023 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
Çin, Covid’in kökenine dair ilk hakemli bilimsel çalışmasını yayınladı
Çin, Covid’in kökenine dair ilk hakemli bilimsel çalışmasını yayınladı
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DHA

ABD’de son birkaç aydır Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, Çin’deki bir laboratuvardan sızdığı iddiaları gündemde yer alırken CDC'den bilim insanları, 5 Nisan’da Covid’in kökenine dair yürüttükleri bilimsel çalışmanın sonucunu ilk defa hakemli bir dergide yayınladı.

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Bilimsel çalışmada “COVID-19'un etken maddesi olan SARS-CoV-2, Aralık 2019'da ortaya çıktı. Kökenleri belirsizliğini koruyor. Bazı erken insan vakalarının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı (HSM) ile temas ettiği bildirildi. Burada, pazarda SARS-CoV-2 için denetim sonuçlarını sunuyoruz. Pazarın kapanmasının ardından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren çevreden 923 örnek toplandı” ifadeleri yer aldı.

Bilim insanları çalışmada, ayrıca 18 Ocak’tan itibaren pazardaki buzdolabı, soğutucu ve akvaryum gibi yerlerde saklanan 18 tür hayvandan da 457 numune aldıklarını ifade ederek “73 çevresel numunede SARS-CoV-2 tespit edildi, ancak hayvan numunelerinin hiçbirinde tespit edilmedi” dedi. Çalışmada incelenen virüs örneklerinde vahşi hayvan genetik materyali tespit edildiği ancak Covid-19’un kökeninin belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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