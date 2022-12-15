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Haberler Sağlık

Çin, Covid-19 aşılamasında ikinci hatırlatma dozuna başlıyor

Çin'de sağlık yetkilileri, 60 yaş üstü nüfus ile kronik hastalığı ve bağışıklık zafiyeti olan risk grubundaki bireylerin Covid-19 aşılarında ikinci hatırlatma dozuyla aşılanmasına başlanacağını bildirdi

Giriş: 15.12.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Çin, Covid-19 aşılamasında ikinci hatırlatma dozuna başlıyor
AA

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamada, ilk hatırlatma dozunun üzerinden en az 6 ay geçen kişilerin ikinci hatırlatma dozunu yaptırabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, acil kullanımına onay verilen tüm aşıların uygulanabileceği ifade edilirken, bağışıklık etkisinin artırılması için önceden yapılanlardan farklı türdeki aşıların tercih edilmesi tavsiye edildi.

Devlet Konseyi, daha önce, yerel yönetimlerden yaşlı nüfusun aşılanmasına öncelik verilmesini istemiş, 80 yaş üstü nüfusun yüzde 90'ının Ocak 2023'e kadar en az bir doz aşılanması hedefini koymuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de kasım sonu itibarıyla 80 yaş üstü nüfusun yüzde 76,6'sı en az bir doz, yüzde 65,8'i iki doz, 60 yaş üstü nüfusun ise yüzde 90,68'i tek doz, yüzde 86,42'si iki doz aşılanmış durumda.

Çin, geçen hafta duyurduğu yeni Covid-19 yaklaşımı doğrultusunda salgın önleme tedbirlerinin gevşetileceğini bildirmişti. Ülkede yaşlı nüfusta aşılanma oranının hala umulan düzeyde olmaması, virüsün yayılmasıyla birlikte can kayıplarının artabileceği endişesini yaratıyor.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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