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Corona Virüsü'nden kaç kişi öldü? Çin'de son durum ne? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çin'in dışında birçok ülkede tespit edilen Corona Virüsü, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Corona virüsünün giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz günlerde Cenevre’de toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası alanda acil durum ilan edilmesine henüz gerek duyulmadığını açıklamıştı. Acil Komite Başkanı Didier Houssin acil durum ilan edilmesi için zamanlamanın doğru olmadığını söylemişti. İşte Çin Corona Virüsü son dakika gelişmeleri...
ÇİN CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, salgında 41 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın başkenti Paris'te de üçüncü yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakası tespit edildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237’sinin durumu ağır olmak üzere bin 287’ye yükseldi, ölü sayısı 41’e çıktı.
Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39’u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu.
Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi.
Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.
Salgından etkilenen kişi ve can kaybında başı çeken Hubey eyaletinde virüsten etkilenen kişi sayısı 729 oldu. Bu kişilerden 572’si ise eyaletin başkenti ve virüsün ortaya çıktığı Wuhan’da saptandı.
Corona Virüsü, Çin'ın dışında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, ABD, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da da tespit edildi.
VİRÜSÜN BELİRTİLERİ
Ortaya çıktığı yerden dolayı Wuhan virüsü diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
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