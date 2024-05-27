Çin, çip endüstrisini güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdu - Teknoloji Haberleri

Çin, çip endüstrisini güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdu - Teknoloji Haberleri

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Resmi şirket kayıt bilgilerinin yer aldığı Tianyancha’ya göre, Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun üçüncü aşaması 24 Mayıs'ta resmen kuruldu.

Fon, çeşitli devlet bankaları ve işletmelerinden 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) topladı.

Çin Maliye Bakanlığı yüzde 17'lik payla yeni fonun en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor.

Washington yönetimi Çin’e yüksek teknoloji ihracatında kısıtlamalar getirirken, Pekin yönetimi de yarı iletkenlerde ülkenin kendi kendine yeterliliğini sağlamak için araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

Çin, son yıllarda iki fon aracılığıyla SMIC ve Hua Hong gibi yarı iletken üreticilerine milyarlarca dolar aktardı. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.