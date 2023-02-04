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Çin "casus balon" gerilimi için ABD'ye "soğukkanlı yaklaşma" çağrısı yaptı

Çin, ABD'nin doğusunda görülen ve Çin'e ait olduğu tespit edilen gözetleme balonuyla ilgili gerilimin "soğukkanlılıkla çözülmesi" çağrısı yaptı.

Giriş: 04.02.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL

Çin, ABD'nin doğusunda görülen ve Çin'e ait olduğu tespit edilen gözetleme balonuyla ilgili gerilimin "soğukkanlılıkla çözülmesi" çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü bir açıklama yaparak "Gözetleme balonunun sorumsuzca bir davranış olduğunu" ifade etmiş ve Çin'e yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.

Ziyaret iptalinin ardından ABD, Latin Amerika üzerinde de Çin'e ait bir gözetleme balonu tespit edildiğini duyurdu.

Çin yönetimi de balonun, "bilimsel ve meteorolojik" amaçla uçurulan bir araç olduğunu ve Amerikan hava sahasına girmiş olmasının "üzüntü yarattığını" açıklamıştı.

Balon on olarak Missouri eyaletinin üzerinde görülmüştü. Rotasına bakılarak balonun bu hafta sonu doğu kıyısında California eyaletine ulaşması bekleniyor.

ABD makamları, düşerken yaratabileceği tahribatı göz önünde bulundurarak balonu vurmama kararı aldıklarını duyurdu.

ABD le Çin arasında gerilim uzun bir zamandır devam ediyor. Blinken'ın ziyareti de gerilimi çözmek üzere bir adım olacaktı ancak öncesinde "casus balon" krizi, gerilimi artırdı.

Çin, "Hiçbir bağımsız ülkenin hava sahasını ihlâl etmediğini" savunuyor.

Çin'den bugün yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Blinken'ın konuyu telefonda görüştüğü; her seviyede irtibat kanalının açık olmasının önemli olduğu belirtildi ve "Beklenmedik durumları çözmeye çalışırken sakin olmalıyız ve emniyetli bir tavırla ilerlemeliyiz" ifadelerine yer verildi.

"Pekin'in hiçbir temelsiz varsayımı veya aldatmacayı kabul etmeyeceği" belirtilen aıklamada bazı Amerikalı siyasetçiler ve Amerikan basını, "Çin'e saldırmak ve karalamak için olayı kullanmakla" suçlandı.

ABD'li yetkililer, balonun Alaska ve Kanada üzerinden geçerek ABD'nin Montana eyaleti üzerinde uçmaya başladığını söylüyor. Montana, ABD'nin birçok hassas nükleer füzesine ev sahipliği yapıyor.

Blinken, balonun tespit edilmesi sonrası "ABD'nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlâli" olarak değerlendirdiği olayın tam da 5-6 Şubat'ta planladığı Pekin ziyaret öncesine denk gelmesi için "kabul edilemez ve sorumsuzca" dedi.

Çin henüz Latin Amerika üzerinde görülen ikinci balonla ilgili bir açıklama yapmadı.

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