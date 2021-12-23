Çin: Askeri gücümüz savunma amaçlı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, CNBC televizyonunda Çin'in artan donanma gücünü "patlayıcı" olarak niteleyen ve endişe kaynağı olduğunu söyleyen Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schonbach'a yanıt verdi.
Çin'in askeri harcamalarının makul ve meşru ulusal çıkarlarını korumayı amaçladığını ifade eden Sözcü Cao, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmeyen hiçbir ülkenin silah gücünden korkmasına gerek olmadığını vurguladı.
Cao, Çin'in kendini savunma anlayışına dayalı bir askeri strateji izlediğini belirterek, "Dünya barışına katkı sağlamayı, uluslararası düzeni savunmayı, küresel kalkınmayı teşvik etmeyi ve dünyaya kamu yararına ürünler sunmayı sürdüreceğiz." dedi.
"GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE SORUN YARATAN BÖLGE DIŞI AKTÖRLER"
Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütünün (ASEAN) ortak çabalarıyla Güney Çin Denizi'ndeki durumun genel olarak istikrarını koruduğuna dikkati çeken Cao, "Asıl dikkat etmemiz ve karşı çıkmamız gereken, bazı bölge dışı ülkelerin bölgeye uçak gemileri ve donanma unsurları göndererek Güney Çin Denizi'nde askeri güç gösterisi yapmaları ve açıkça bölge ülkeleri arasına çatışma tohumları ekmeye çalışmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın en büyük nüfusuna ve ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in yıllık savunma bütçesi son 6 yıldır tek haneli rakamlarda büyüyor. 2021'de yıllık yüzde 6,8 artan savunma harcamaları 1,35 trilyon yuana (yaklaşık 209 milyar dolar) ulaştı.
ABD, 2021'de 740,5 milyar dolarlık bütçesiyle açık arayla en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu.
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