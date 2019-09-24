24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve ABD'den bakan yardımcısı düzeyinde heyetlerin ticaretmüzakerelerine ilişkin görüşmesinin yapıcı geçtiğini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta iki taraftan bakan yardımcısı düzeyinde başkent Washington'da yaptıkları görüşmeye değindi.
Gıng, "Çin-ABD ikili ticaret ve ekonomi heyetleri Washington'da bakan yardımcısı düzeyinde müzakereler yürüttü, ortak endişelere konu olan ekonomik ve ticari meselelere ilişkin yapıcı müzakereler gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
İki tarafın gelecek ay Çin-ABD başmüzakerecileri başkanlığında Washington'da yürütülecek "13'üncü Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli Müzakeresi"ne yönelik somut düzenlemeleri samimiyetle ele aldığını belirten Gıng, tarafların ilgili konulara ilişkin yakın iletişimi sürdürmek konusunda fikir birliğine vardığını aktardı.
TİCARET SAVAŞINA FİLMLİ GÖNDERME
Diğer yandan bir yılı geride bırakan ticaret müzakerelerinde, Çin'in ABD'ye karşı "müzakereyse elbette, savaşsa savaşırız" sloganlarının bir Çin filmi afişinde görülmesi dikkati çekti.
İlgili sloganlara yıl sonu vizyona girecek Çinli aktör Donnie Yen'in (Cınzı Dan) başrolünde oynadığı "Ip Man-4" filminin afişinde yer verildi.
Filmdeki senaryoya göre, Çin savaş sanatı Kung Fu'nun Ving çün dalında usta olan Ip Man, bu kez ABD'ye giderek Amerikalı rakiplerinin karşısına çıkıyor.
12. MÜZAKEREDEN SONUÇ ALINAMAMIŞTI
Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min başkanlığındaki heyet, geçen hafta çarşamba ABD'ye giderek gelecek ay yapılacak 13'üncü müzakereye ilişkin konuları ele almıştı.
Çin Ticaret Bakanlığından ay başında yapılan açıklamada, 13'üncü müzakerenin ekimin başında Washington'da düzenleneceği açıklanmıştı.
Mayıstaki müzakereden sonra görüşmeye ara veren taraflar, temmuzun sonunda Şanghay'da yürüttükleri 12'nci müzakereden sonuçsuz ayrılmıştı.
Çin para birimi yüen 12'nci müzakereden sonra dolar karşısında son 10 yıldaki en düşük seviyeye gerilemiş, bunun üzerine ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" olmakla suçlamıştı.
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