Reuters

Çin, ticaret anlaşması kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde ABD'den yaklaşık 80 milyar dolarlık sanayi ürünü satın alma taahüdünde bulundu. Bu 80 milyar dolarlık artışa dahil olan ürünler arasında otomobil, otomobil parçaları, uçak, tarım makineleri ve tıbbi cihazlar yer alıyor.Bu taahhüt, ABD'li uçak üreticisi Boeing'e çok ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilir.

Bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, yarın Washington'da imzalanacak ticaret anlaşması uyarınca Çin ABD'den 50 milyar dolardan fazla enerji ürünleri satın alacak ve aynı iki yıllık dönemde ABD hizmet alımlarını yaklaşık 35 milyar dolar artıracak.

Anlaşma konusunda bilgi sahibi kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Birinci Aşama ticaret anlaşmasında, Çin'in ABD'den tarımsal mal alımlarının iki yıl içinde yaklaşık 32 milyar dolar veya yılda yaklaşık 16 milyar dolar artırılması talebinde bulunuluyor.

2017 yılındaki 24 milyar dolarlık ABD tarımsal ihracat seviyesi ile birleştirildiğinde, toplam rakam ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık 40 milyar dolarlık hedefine yaklaşıyor.