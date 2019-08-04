04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gruptaki 3 maçından da galibiyetle ayrılan Çin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Türkiye ise grupta iki galibiyet aldı ve bu turnuvadan olimpiyat vizesi çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip, Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'nde Tokyo bileti almaya çalışacak.
Karşılaşmaya iyi başlayan Çin, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı da 16-10 önde bitirdi. Setin sonunu da iyi oynayan Çin, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette hem hücumda hem de savunmada çok iyi oynayan Çin, teknik molaları 8-3 ve 16-7 üstün tamamladı. Seti 25-12 alan Çin, 2-0'lık üstünlük kurdu.
Üçüncü sette de Çin'in yıldız oyuncusu Zhu Ting'i durdurmakta zorlanan milliler, teknik molalara 8-5 ve 16-10 geride girdi. Çin, etkili oyununu sürdürerek seti 25-18, maçı da 3-0 kazanarak olimpiyat vizesi aldı.
Salon: Beilun
Hakemler: Shin Muranaka (Japonya),İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)
Çin: Xinyue, Zhu Ting, Xiangyu, Changning, Xia Ding, Ni Yan (Wang)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Aylin Sarıoğlu, Ezgi Dilik, Kübra Akman, Gözde Yılmaz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım)
Setler: 25-18, 25-12, 25-18
Süre: 75 dakika (25, 23, 27)
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