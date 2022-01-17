Çin 2021'de yüzde 8.1 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu 2021 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Çin ekonomisi 2021'de yıllık yüzde 8.1 büyüdü. Çin hükümeti daha önce 2021 için büyüme hedefini yüzde 6 olarak açıklamıştı.
2021'in son çeyreğinde büyüme geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4 oldu. Son çeyrekteki büyüme ağırlıklı olarak sanayi üretimindeki artıştan geldi.
SANAYİ ÜRETMİNDE ARTIŞ
Aralık ayında ülkede sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 yükseldi. Kasımda da sanayi üretiminde yüzde 3.8'lik artış kaydedilmişti.
Ekonomistler Çin'in koronavirüs salgınına karşı katı yaklaşımının 2022'de ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs son yaptığı değerlendirmede bu sebeple 2022 için büyüme tahminini yüzde 4.8'den yüzde 4.3'e düşürdü.
Çin 2020'de salgının etkisiyle yüzde 2..2 büyüyebilmişti.
ÇİN MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ
Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo faiz oranını 10'ar baz puan indirdi.
PBoC'den yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldüğü bildirildi.
Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi.
Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8,1 oldu.
Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.
Analistler ayrıca, geçen yılın aralık ayında zorunlu karşılık oranlarında ve politika faizinde indirime giden PBoC'nin, ekonomiyi desteklemeye yönelik faiz indirimlerine devam edebileceğini dile getirdi.
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