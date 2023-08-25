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        Haberler Yaşam Çin 18 yaş altına interneti 2 saatle sınırlandırmaya hazırlanıyor

        Çin 18 yaş altına interneti 2 saatle sınırlandıracak

        Çin internet bağımlılığıyla mücadele etmek için, gençlerin telefonlarında geçirebilecekleri süreyi günde 2 saatle sınırlandırmaya hazırlanıyor.

        Necmiye Uçansoy
        nucansoy@cyh.com.tr
        Giriş: 25.08.2023 - 16:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:20
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        Çin 18 yaş altına interneti 2 saatle sınırlandıracak
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        Çin hükümeti mobil cihazların ve sanal oyunların uzun süreli kullanımının çocukların gelişimine zarar verebileceğinden endişe ettiği için, daha önce aldığı önlemlere yenilerini ekleyerek çocuklarda bağımlılık yaratan davranışları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

        Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) hazırladığı yeni taslağa göre, tüm mobil cihazlar ve uygulamalar, yaş gruplarına bağlı olarak günlük ekran süresini günde en fazla 2 saatle sınırlandıracak "çocuk modu" bulunduracak. Taslağın onaylanması halinde cihazları bu modda olanların süreleri dolduğunda kullandıkları uygulamalar otomatik olarak kapanacak.

        Taslağa göre 18 yaşın altındaki hiç kimse, modu kullanırken 22:00'dan sabah 06:00'ya kadar ekrana erişemeyecek. 8 yaşından küçük çocuklar telefonlarını günde sadece 40 dakika kullanabilecek, bu süre 8-15 yaş arası için 1 saat olacak, 16 - 18 yaş aralığına ise günde sadece 2 saat izin verilecek. Tüm yaş gruplarına cihazlarını 30 dakikadan fazla kullandıkları zaman dinlenmeleri için bir hatırlatma yapılacak.

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        Ebeveynler zaman kısıtlamalarını geçersiz kılabilecek ve belirli eğitim, acil servis gibi hizmetler zaman sınırlamalarına tabi olmayacak.

        Genel kanıya göre çocukların ekran süresinin bu şekilde kontrol edilmesi Çinli ebeveynlerin işine geliyor. Aileler, internette zaman sınırlaması olmadan vakit geçiren çocukların göz sağlığını koruyamadıklarını dile getiriliyorlar. Daha da önemlisi çocuk modundaki içeriklerin daha pozitif ve sağlıklı olacağını düşünüyorlar. Bazı uzmanlar miyopluğun Çin’de ulusal bir sağlık sorun haline gelmesini yetersiz güneş ışığına ve ekran başında fazla kalmaya bağlıyor. Bu düzenleme ebeveynlerin çocuklarını denetlemesine ve ekran sürelerini sınırlandrmalarına yardımcı olabilir.

        Çin, dünyanın en büyük internet kullanıcı ağlarından birine sahip. Kabaca ülkedeki 1.4 milyar insanın yaklaşık 1.07 milyarının webe erişimi var. Aralık ayı itibarıyla bu kullanıcıların beşte biri 19 yaşın altında.

        Alınacak bu yeni önlemler, düzenlemeleri uygulamakta sorumlu tutulan teknoloji şirketlerinin sıkıntılı bir döneme gireceğinin sinyallerini de verdi. Ülkenin önde gelen internet şirketlerinin hisseleri yeni kuralların duyurulmasının ardından keskin bir düşüşe geçti.

        2 sene önce Çin, 18 yaşın altındaki çevrimiçi oyuncuların hafta içi oynamasını yasaklamış ve hafta sonları sadece üç saat oynamalarına izin vermişti.

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