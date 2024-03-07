Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.930,92 %2,13
        DOLAR 31,8471 %0,24
        EURO 34,8368 %0,48
        ALTIN 2.209,45 %0,77
        FAİZ 47,88 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 24,75 %0,17
        BITCOIN 67.054,00 %0,86
        GBP/TRY 40,7099 %0,59
        EUR/USD 1,0897 %-0,02
        BRENT 82,40 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.612,44 %0,77
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çimento sektörüne rekabet markajı - İş-Yaşam Haberleri

        Çimento sektörüne rekabet markajı

        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, "Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çimento sektörüne rekabet markajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra açılan soruşturmalar başta olmak üzere çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak 11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketinde binlerce vatandaşın evsiz kaldığını bildiren Küle, bölgenin hızlı şekilde yeniden imarı için çimento ve hazır beton ürünlerine rekabetçi pazar koşullarında ulaşılabilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Küle, söz konusu sektörlere yönelik çalışmalarını deprem bölgesinde ve diğer illerde ciddiyetle sürdürdüklerini aktararak, "Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor." diye konuştu.

        Kurum olarak çimento ve hazır beton sektörlerindeki faaliyetleri yakından takip ettiklerini ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aralık 2022'de Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi, Ocak 2023'te Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren 5 hazır beton üreticisi için soruşturma süreci başlatıldı. Son olarak Ekim 2023'te Aydın'da faaliyet gösteren 19 hazır beton üreticisi ile Hatay ve Malatya illerimizde faaliyet gösteren 17 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında soruşturma açıldı. Sektöre yönelik son dönemde açtığımız soruşturmalarda şu ana kadar yaklaşık 370 milyon lira idari para cezası kesildi."

        Küle, halen devam eden soruşturmaların da olduğuna dikkati çekerek, "İncelemelerimiz yalnızca bu illerle sınırlı değildir. Rekabet Kurumuna yapılan her türlü ihbarı titizlikle ele alıyoruz. Kurum, şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hazır beton ve çimento sektörlerini yakından takip etmeye, rekabeti kısıtlayıcı teşebbüs davranışlarını incelemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Habertürk Anasayfa