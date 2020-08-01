"Cimcime" adını verdikleri kuzu evin maskotu oldu

Merkeze bağlı Yaykınlık köyünde yaşayan 4 çocuk babası Cemal Elmas, yaklaşık 5 ay önce bir çobanın sürüsünde bulunan yeni doğmuş kuzunun, annesi emzirmediği için ölmek üzere olduğunu öğrendi.
Bunun üzerine hayvanı çobandan alan 6 kişilik Elmas ailesi, sıkı bir bakımla kuzunun yaşama tutunmasını sağladı.
Elmas ailesi, adeta evin bireyi haline gelen kuzuyu, bebek beziyle bezliyor, banyoda yıkıyor, ev yemekleriyle besliyor.
Çocuklar Beşiktaş taraftarı olduğu için zaman zaman siyah-beyaz forma da giydirilen "Cimcime", ev içinde ve dışında Elmas ailesinin yanından ayrılmıyor.
Cemal Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de evlerinde kuzu beslediklerini, yine kuzu bakmaya karar verdiklerinde arayışa girdiklerini söyledi.
Yaklaşık 5 ay önce yörede bir çobanın sürüsünde annesinin emzirmediği kuzudan haberdar olduklarını, çobanla görüşerek hayvanı aldıklarını anlatan Elmas, "Kedi, köpek de alabilirdik ancak biz daha önce de baktığımızdan kuzudan yana karar kıldık. Cimcime'nin tekrar sağlığına kavuşması için seferber olduk. Sıkı bir bakım süreci geçirdik. Sonuçta da başarılı olduk." dedi.
Elmas, "Cimcime" adını verdikleri kuzunun, ev köpekleri gibi aile bireyleriyle her yere gittiğini belirterek, "Kendisine çok alıştık. Artık çocuğumuz, evin bir bireyi gibi. Aynı kaptan yemek yiyoruz." diye konuştu.
Cimcime'nin kendileriyle her yere gittiğini, hatta kendisini çalıştığı inşaatlara bile götürdüğünü dile getiren Elmas, "Evde, dışarıda her yerde bizimle. Hiç yalnız bırakmıyor." ifadelerini kullandı.
Cemal Elmas, evin maskotu olan kuzunun en çok cips ve kraker sevdiğini de sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!