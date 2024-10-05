Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cimbom sonunu getiremiyor! - Galatasaray Haberleri

        Cimbom sonunu getiremiyor!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında RFS'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da savunma problemleri devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, savunma hattında oynayan futbolcular değişse de benzer golleri yiyor; çözüm bulunamıyor

        Giriş: 05.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cimbom sonunu getiremiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında RFS ile karşı karşıya gelen Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta 1 puan ile yetindi.

        Bu sezon savunmada zaafları bulunan sarı-kırmızılılar, öne geçtiği maçları koparmakta zorlanırken savunmadaki problemler devam ediyor.

        Oynadığı 12 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen Galatasaray rakiplerinden 20 gol yedi.

        Sarı-kırmızılıların yediği gollerin büyük bölümü ise yarı sonlarında geldi.

        Müsabakaların ilk yarılarının son 15 dakikasında 4 gol yiyen Galatasaray ikinci yarıların son 15 dakikasında ise 9 gol yedi.

        Deplasmandaki Young Boys mücadelesinin ilk yarısındaki son 15 dakikada Monteiro'ya engel olamayan Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasında yine ilk yarının son 15 dakikasında kalesinde bir gol gördü.

        REKLAM

        RFS deplasmanında 40. dakikada Ikaunieks'ten gol yiyen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının 44. dakikasında da Mamadou Fall'ün golünü engelleyemedi.

        Beşiktaş müsabakasının son 15 dakikasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray, her iki Young Boys müsabakasında da son 15 dakikada birer gol yedi.

        Adana Demirspor ve Gaziantep FK maçlarında da son 15 dakikalık dilimde birer gol yiyen Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesinin son 15 dakikasında da iki gol yedi.

        Yarıların ilk 15 dakikalarında sadece 5 gole izin veren sarı-kırmızılılar, yarı ortasındaki 15 dakikalarda ise sadece 2 gol yedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Habertürk Anasayfa