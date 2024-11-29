Cimbom kendini 'aştı'
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, AZ deplasmanında kendini 'aştı' Sarı-kırmızılılar koşu mesafesinin 4 kilometre üzerine çıktı
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki beşinci maçında AZ’ye konuk olan sarı-kırmızılılar henüz ilk dakikalarda geriye düşmesine rağmen oyuna ortak olmayı bildi.
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Avrupa Ligi’nin yaş ortalaması en düşük takımıyla karşılaşan Galatasaray rakibine yanıt vermeyi başardı.
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Hollanda temsilcisi 25.2 yaş ortalamasından oluşan bir ilk 11’le sahaya çıkarken Galatasaray ise 29.2 yaş ortalamalı bir ilk 11’le başladı.
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Özellikle ikinci 45 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yığan Galatasaray genç rakibine koşu mesafesinde de cevap verdi.
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Bu sezon Avrupa Ligi’nin en çok mesafe kat eden takımlarından olan AZ, Galatasaray karşısında en çok koştuğu maçı oynadı.
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Galatasaray karşısında 114.4 kilometre mesafe kat eden Hollanda temsilcisi, Athletic ve Tottenham müsabakalarını da geride bıraktı; ortalamasının 3 kilometre üzerine çıktı.
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AZ karşısında 110 kilometre mesafe kat eden Galatasaray da PAOK maçından sonra en çok koştuğu ikinci karşılaşmayı oynadı.
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Okan Buruk’un öğrencileri ise 106.3 olan ortalamasının 4 kilometre üzerine çıktı.
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Galatasaray’da Lucas Torreira 11 kilometre ile bu alanda zirvede yer alırken Victor Osimhen ise 9.2 kilometre ile en çok mesafe kat eden ikinci futbolcu oldu.
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