Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek tampon bölgeye gidiyor.

Tırlar, yüklerini tampon bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından yılın ilk 9 ayında 11 bin 439 yardım tırı geçti.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çeşitli eşya taşıyan tırların geçişleri de sürüyor.