Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı - HATAY

AA

Hatay Valisi Rahmi Dağan’ın talimatı ile gerçekleşen denetimlerde Cilvegözü Mülki İdare Amirliği ekiplerince tır ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine kurallara uymaları tavsiyesinde bulunuldu.İdlip’te yaşanan insani drama müdahale eden yardım kuruluşu görevlileri, gönüllü geri dönüşler ve acil hasta sevkleri kapsamında gelen yaklaşık 200 kişi dışında sınır kapısından yaya geçişlerine kontrollü olarak izin verilirken Cilvegözü Sınır Kapısı'nda şuana kadar Kovid-19 hastasına rastlanmadığı öğrenildi.Cilvegözü Sınır Kapısı'nın birçok noktasına Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda Türkçe ve Arapça broşürler asıldı.Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüş yapan Suriyeli ailelerin maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları görüldü.