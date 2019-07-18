18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan bu yılın ilk 6 ayında, gıda ürünleri, demir, çimento, petrol ürünleri olmak üzere Suriye´ye 25 milyon 500 bin dolarlık ihracat yapıldı. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Hatay´ın lokomotif sektörü olan ihracatta özellikle 2011 yılından sonra yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde tüccarların zaman zaman bir takım sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Zaroğlu, "Cilvegözü'nden yapılan ihracat ve ithalatta hükümetin güvenlik gerekçesi ile almış olduğu karardan sonra tüccarların ihracatı tekrar sekteye uğramıştı. Ancak son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan´ın Reyhanlı ziyaretinde sektördeki sıkıntıları aktarma imkanı bulduk ve bundan sonra firmaların yapmış olduğu ihracata karşılık ithalat izni verildi. Hatta daha önce bir takım kısıtlamaların getirildiği külçe metal, tarım ürünlerine de ithalat izini verildi. Bölgede çok önemli hareketlilik oluştu" dedi.
İhracata karşılık ithalat izinlerinin daha önce Ankara ve İstanbullu tüccarların aldığını kaydeden Zaroğlu, şu anda gerekli şartları oluşturan herkesin faydalanmaya başladığını ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlandığını ifade etti. Suriye´ye giden ürünler arasında, gıda maddesi ve demir çimento ile petrol ürünlerinin yer aldığını söyleyen Zaroğlu, ithalatta ise pamuk, zeytin yağı, bakkalgiller, külçe metal ithalatı yapıldığını anlattı.
ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISI´NDA TÜM FAALİYETLER YAPILACAK
Kumlu ilçesine bağlı Hamamat bölgesinde kurulan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı´ndan şu an insani yardım araçlarının geçtiğini belirten Zaroğlu, gümrük kapısındaki eksikliklerin tamamlanmasından sonra tüm faaliyetlerin yapılacağını sözlerine ekledi.
İHRACATTA, 3 MİLYAR DOLARLA HATAY 9. SIRADA
Hatay´ın ihracatta Türkiye genelinde 9'uncu sırada yer aldığını aktaran Zaroğlu söyle dedi:
"Bölgemizdeki iş insanları ihracata yönelik yaptıkları faaliyette 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bakanlığın verilerine göre 3 milyar dolarla Hatay 9'uncu sırada yer aldı. Bu rakamla Hatay olarak Adana, Mersin ve Manisa´nın önündeyiz."
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