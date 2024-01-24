Ciltteki sivilcelere son: Bölge bölge kurtulmanın bazı etkili yolları

ÇENE VE BOYUN

Çene ve boyun gibi bölgelerde genellikle hormonlara bağlı sivilceler oluşabilir ancak hormonal olmadığında nemlendiriciler ve hedefe yönelik bir cilt bakımı rutininin benimsenmesi sorunu etkili bir şekilde çözebilir. Ek olarak, güneş kremi kullanmak sivilceleri önemli ölçüde düzeltebilir.

Not: Bu yöntemlerin hiçbiri kesin çözüm önerisi sunmaz, ciddi bir sorununuz varsa uzman bir dermatolog doktor ile görüşmeniz en doğrusu olacaktır.

Kaynak: Bright Side