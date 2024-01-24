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        Haberler Yaşam Ciltteki sivilcelere son: Bölge bölge kurtulmanın bazı etkili yolları

        Ciltteki sivilcelere son: Bölge bölge kurtulmanın bazı etkili yolları

        Sivilce oluşumu; genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilendirilse de, yaşam tarzı gibi farklı faktörler etkileyebilir. Bu durum çoğu zaman, sorun yaşamadan yaşam tarzında yapılan ufak değişikliklerle düzelebilir. Burada önemli olan nokta, sivilcelerin ardındaki tetikleyicileri belirlemektir. İşte, sizin için bölgesel olarak sivilcelerden kurtulmanızı sağlayacak yollar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:00
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        • 1

          Sivilce, genellikle ciltteki yağ bezelerinin tıkanması sonucu oluşan iltihaplı bir deri sorunudur ve sivilce oluşumunu birçok şey etkileyebilir. Bu sivilcelerle baş etmek, birçok kişi için sıkça karşılaştığı bir durumdur ve vücuttaki her bölge farklı sebeplerden sivilcelendiği için, hepsinin ihtiyaçları da farklıdır. İşte, cildinizdeki sivilcelerden kurtulmak için bölgesel bakım stratejileri...

        • 2

          YANAKLAR

          Yanaklarda oluşan sivilce yaygın bir sorundur ve gün içerisinde sürekli yanımızda bulundurduğumuz telefonların dış yüzeyi dışarısıyla çok temas ettiği için pistir. Bunun dışında kirli yastık kılıfları ve çarşaflar da yanaklarınızın sivilcelenmesine neden olabilir.

        • 3

          Hormonal olarak yaşanan sivilce sorununuz yoksa yanakta çıkan sivilceleriniz için telefonlarınızı yüzünüze götürmeden önce temizleyebilirsiniz. Ayrıca, yastık kılıfınız ile çarşafınızı her hafta değiştirmek de sivilceleriniz üzerinizde etki edecektir.

        • 4

          SIRT

          Cilt bakım ürünlerine karşı alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörler sırt sivilcelerini tetikleyebilir. Ayrıca terin, ciltteki yağ ve toksinlerle karışması gözenekleri tıkayabilir. Bunun yanı sıra, cildin hava almasını engelleyerek sırtta tahrişe yol açabilen kirli giysiler ve yatak takımları da sivilce oluşturabilir. Antrenman sonrası duş almak ve temiz giysiler tercih etmek bu sivilceleri önleyebilir.

        • 5

          ALIN

          Alın sivilcelerinizin sebebi saçlarınız olabilir. Saçınız yağlı olma eğilimindeyse, fazla yağ kolaylıkla alnınıza ulaşabilir ve o bölgedeki gözenekleri tıkayabilir. Ayrıca, saç ürünleri sıklıkla yağ içerdiğinden alnınıza akarak cildinizi yağlandırabilir. Cilt tipinize uygun olan bir temizleyici bu sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa saç bakım rutininizde daha az yağlı ürünler kullanmayı deneyebilirsiniz.

        • 6

          BURUN

          Burunda sivilce çıkması, bu bölgedeki gözeneklerin daha geniş olmasından dolayı kir ve bakterileri daha kolay tutmasından kaynaklanır. Ayrıca burun derisi daha yağlı olabilir ve bu da sivilceleri artırabilir. Çay ağacı yağını cilt bakımı rutininize dahil etmek sivilce için hafif ama etkili bir tedavi olabilir.

        • 7

          Ciltte bakteri üremesini önlemek için sodyum sülfasetamid ve kükürt içeren ürünler kullanmayı da düşünebilirsiniz. Ancak ağır vakalarda bir dermatoloğun tavsiyesine başvurmalısınız.

        • 8

          BACAKLAR

          Bacak sivilcesi, sebum ve ölü cilt hücrelerinin kıl köklerinde sıkışıp kalması sonucunda ortaya çıkar. Bu sorun genellikle atletik ekipmanların neden olduğu sürtünme veya aşırı sıkı giysilerden kaynaklanır. Bununla birlikte, bacaktaki sivilceler bazen kıl kökü iltihabı veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarıyla karıştırılabileceğinden dikkatli olmak önemlidir. Kaşıntı veya ağrı hissederseniz, doğru teşhis için bir uzmana danışmalısınız.

        • 9

          OMUZ

          Genellikle aşırı sebum üretimi veya ölü cilt hücrelerinin birikmesiyle omuzda sivilce oluşur. Bunlardan kurtulmak için çoğu zaman gözden kaçan uygulamalardan birisi, her gün yeterli su içmektir. Ayrıca, giysilerin sürtünmesi gibi faktörlerden dolayı omuzda sivilce oluşumuna yatkınsanız, bol ve nefes alabilen giysileri tercih etmelisiniz.

        • 10

          ÇENE VE BOYUN

          Çene ve boyun gibi bölgelerde genellikle hormonlara bağlı sivilceler oluşabilir ancak hormonal olmadığında nemlendiriciler ve hedefe yönelik bir cilt bakımı rutininin benimsenmesi sorunu etkili bir şekilde çözebilir. Ek olarak, güneş kremi kullanmak sivilceleri önemli ölçüde düzeltebilir.

          Not: Bu yöntemlerin hiçbiri kesin çözüm önerisi sunmaz, ciddi bir sorununuz varsa uzman bir dermatolog doktor ile görüşmeniz en doğrusu olacaktır.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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