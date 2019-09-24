Ciltte oluşan yağlanmalar ciltte çok fazla sivilce oluşmasına da neden olur. Ciltteki aşırı yağlanma nedeni ile siyah noktalar da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Ciltte oluşan bu yağlanmanın en büyük nedeni yağlı ciltlerde sebum oranının yüksek olmasıdır. Aşırı yağ yapıcı gıdalar tüketmemek gereklidir. Ayrıca cildin belli kürlerle yağ oranının dengelenmesi sağlanmalıdır. Bunun için bazı bitkisel maskelerden faydalanmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Limon Maskesi

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırarak içerisine az miktar süt ilave edin. Bu karışımı cildinize uygulama yapın. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada bir kez uygulayın. Limon ve bal yağ oranını dengeleyecektir.

Buğday Kepeği Maskesi

4 tatlı kaşığı su ile 2 tatlı kaşığı buğday kepeğini karıştırarak cilde tatbik edin. Yarım saat bekletin ve yıkayın. Haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Cildin yağını alacaktır.

Papatya Maskesi

3 bardak kaynamış su içerisine 1 çay kaşığı papatyayı ilave edin ve demleyin. Bu sıvıyı cildinize pamukla silerek tatbik edin.

Salatalık Maskesi

1 dilim salatalığı rendeleyin suyunu süzün ve içerisine 1 çay kaşığı limon ekleyin ve cildinizi temizleyin. 15 dakika sonra yıkayın.

Kadife Çiçeği Maskesi

1 tutam kadife çiçeğini bir bardak suyun içerisinde bekletin. Yüzünüze bir pamukla uygulayın. Haftada iki kere uygulayın.