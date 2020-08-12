Cilt tümörlerinin oluşumunu engellemek için güneşe fazla maruz kalmamak gerekiyor

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Yakup Duman, cilt tümörlerinin tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan cerrahi işlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Duman, cilt tümörlerinin en sık karşılaşılan tümör çeşitlerinden olmakla birlikte genellikle güneşe fazla miktarda maruz kalan baş ve boyun bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Deri tümörlerinin oluşmasına neden olan faktörlerin başında güneşin ultraviyole ışınlarının yer almasının nedeninin bu ışınların hücrelerin içinde çekirdekte yer alan DNA'nın hasarlanmasına neden olmasından kaynaklandığını aktaran Duman, deride meydana gelen tümöral oluşumların tedavisi için başvurulan birçok yöntem bulunduğunu kaydetti.
Duman, cilt tümörlerinde tedavinin planlanma aşamasında lezyonun türü, hastayla ilgili faktörler ve yerleşiminin göz önünde bulundurulduğunu belirterek, "Epidermoid kist, seboreik keratoz, lipom gibi iyi huylu seyir izleyen kitlelere ek olarak aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom ya da skuamoz hücreli karsinom gibi kötü huylu tümöral oluşumların tedavisinde de cerrahi uygulamalara başvurulabilir." ifadelerini kullandı.
Standart cerrahi eksizyon olarak adlandırılan yöntemde lezyonun çevresindeki sağlam dokunun da bir kısmını kapsayacak şekilde eliptik olarak kesilerin gerçekleştirildiğini aktaran Duman, lezyonun çıkarılması sonrasında oluşan yaranın genellikle uç uca dikilmek suretiyle onarıldığını kaydetti.
Tümör dokusuna ait hücrelerin mikroskop altında gerçekleştirilen histolojik incelenmesi ve rahatsızlığın nüks etme ihtimalinin değerlendirilmesi sonucunda hastanın cerrahi tedaviye uygunluğunun tespit edildiğini belirten Duman, cerrahi işlem esnasında tümörün çevresindeki sağlam dokudan da çıkarılarak cerrahi güvenlik marjının (sınırının) oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.
- Mohs cerrahisi
Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi kötü huylu tümöral yapıların çap uzunluğunun 2 santimetrenin üzerinde olması halinde cerrahi prosedür olarak "Mohs cerrahisi" adı verilen yöntemin uygulanabildiğini aktararak, "Aynı zamanda deri tümörünün, baş-boyun, el-ayak veya genital bölge gibi işlevsellik veya kozmetik açıdan önem arz eden bölgelerde meydana gelmesi halinde de bu prosedüre başvurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Yakup Duman, uygun hastalarda lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyatta, bir yandan mikroskopik kontrol ile tümöral oluşumun temizlenmesinin sağlandığını bir yandan da etrafındaki sağlam dokuya verilen hasarın en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Hastalıklardan korunma yöntemlerinin, en az hastalıkların tedavisi kadar önemli olduğunu aktaran Duman, ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden korunmak adına alınabilecek önlemler arasında şapka takılması, güneşte bulunulan zamanın sınırlandırılması ve güneşten koruyucu ürünlerin kullanımının yer aldığını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!