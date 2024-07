PARLAK BİR CİLT İÇİN: C VİTAMİNİ

C Vitamini, her türlü yara izi veya pigmentasyondan kurtulurken cilt tonunu eşitleyen temel özelliklere sahiptir. Yalnızca cilt tonunuzu aydınlatmak için çalışan bir serumdan elde edebileceğiniz harika bir parlaklık artışıdır. Gözle görülür şekilde parlak bir görünüm için yüz serumunuzdan her gün cildinize 3-5 damla kullanın.

Kaynak: Clovia