Bayanların yaş ilerledikçe cildi yaşlanır, kullanılan kozmetik malzemeleri, iç ve dış etkenler oluşan kırışıklıkları kapatamaz hale gelir. Meydana gelen kırışıklıklara sebep iç ve dış etkenleri bilirsek yaşlanmayı yavaşlatabilir ve erken yaşta oluşan kırışıklıkların önüne geçebiliriz.

Göz çevresinde oluşan kazayağı denilen kırışık görünümleri yaşlanmanın ilk sinyallerindendir. Sonrasında bu kırışıklıklar dudak kenarlarında ve yanaklarda meydana gelmeye başlamaktadır. Cildin kırışmasının temel sebebi elastikiyetini kaybetmesidir. Cildin belli yaştan sonra susuz kalması cildin kırışmasının en önemli nedenidir. Yaş ilerledikçe vücutta su oranı azalır ve bu nedenle çok su tüketimi sağlanmalıdır.

Bunun Dışındaki Etkenler İse Şu Şekildedir;

Doğal yaşlanma sürecinin ilerlemesi,

Güneşin zararlı ışınlarına çok fazla maruz kalma,

Kuru ve sert iklim koşulları,

Pasif veya aktif sigara içimi,

Hava kirliliği,

Flor içeren suların vücuda alınması,

Hava kirliliği,

Yetersiz ve düzensiz beslenme,

Egzersiz yapmamak,

Stres,

Konuşurken mimiklerin aşırı kullanılması,

Aşırı makyaj yapma ve temizlemeden uyumaktır.

Bunlar kırışıklıkların oluşmasında başlıca etkenlerdir. Bunları önleyebilmekte tamamen kişinin dikkat etmesiyle alakalı bir durumdur.

Kırışıklıkları Önlemek İçin Alabileceğiniz Önlemler İse Şunlardır;

Güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalmamaya çalışın veya mutlaka koruyucu kullanın.

Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.

Alkol, kafein ve sigaradan uzak durmaya çalışın.

Stresli durumlarda kendinizi rahatlatmaya çalışın ve uzak durun.

Düzenli olarak egzersiz yapmaya çalışın.

Flor içeren sulardan tüketmeyin.

Saunaya gitmeye özen gösterin. Toksinlerinizi atmaya yardımcı olacaktır.

E ve C vitamini içeren kremler kullanmaya özen gösterin.

Bu tarz şeylere özen göstererek, cildinizin yaşlanmasını geciktirebilirsiniz.