Cildimize bakım yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri; doğru ürünü seçerek, düzgün bir şekilde uygulamaktır. Seçtiğiniz ürünün pahalı olmasını etkili olduğu anlamına gelmemektedir. Çok uygun fiyatlı bir ürünle de istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Önemli olan kullanacağınız ürünün içeriğinde bulunan maddelerdir.
Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler şunlardır;
- Genellikle yüz temizleyici ürünler ve şampuanlarda ‘Sodyum Lauryl Sülfat’ isimli bileşik bulunmaktadır. Ciltte bulunan yağların çözünmesine neden olarak cildi ve saç derisini kuruturlar. Bu durumda ciltte tahrişe, saçta kepeğe neden olmaktadır. Ürünlerinizde bu bileşenin olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Alkolsüz Tonik Kullanın; İçeriğinde alkol bulunan tonikler cildi koruyan doğal yağları yok ederek, aşırı yağlanma, kuruma veya çatlamaya neden olabilmektedir. Akne ve sivilcelenmeye de neden olabilmektedir. Alkolsüz tonik içerisinde Aloe Vera özleri ve bitkisel yağlar bulunduğu için cildi nemlendirerek, rahatlamasını sağlamaktadır.
- Yüz Yıkamak İçin Sabun Kullanmayın; cildinizi temizlemek için sabun ile yüzünüzü yıkamayın. Sabun cildinizi temizlese de içeriğinden dolayı cildinizin PH dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Sonrasında cildiniz kurur ve canlılığını yitirmeye başlar.
- Yağlı Göz Kremleri; göz çevresi bakımınız için kullandığınız kremlerde parafin, mineral ve yoğun yağlar bulunmaktadır. Bu da göz çevrenizi tahriş eder, şişliklere ve kızarıklıklara neden olur. Bunun sonucunda ince deriye sahip göz çevresi kolaylıkla kırışmaya başlar.
- Tarihe Dikkat; bazen satın aldığımız bir ürünün çok faydalı olduğunu duyarız ama kullandığımızda tam ters etki yaptığını görürüz. Bunun nedenlerinden biri yanlış ürün kullanımıdır, diğeri de ürünün tarihinin geçmiş olmasıdır. Çoğu zaman dikkat etmediğimiz bu durum bize yarardan çok zarar yaratabilmektedir.
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