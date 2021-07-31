Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye adeta kar topu gibi büyüdü ve 189 milyon 748 bin liraya ulaştı. 90 rakamın içerisinden 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyenin sahibi olacak. 31 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle: 8, 14, 15, 16, 36, 64 Joker: 33.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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