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Haberler Yaşam Sayısal Loto Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 26 Kasım 2022 Cumartesi Sayısal loto kazanan numaralar açıklandı mı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu 26 Kasım Cumartesi? Kazandıran numaralar...

Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Canlı yayında izlenebilen çekiliş sonucunda kazanan numaralar belli olacak. Birazdan, 25 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sizlerle...

Giriş: 26.11.2022 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 26 Kasım 2022 Cumartesi Sayısal loto kazanan numaralar açıklandı mı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekimleri Pazartesi ve Cumartesi günleri Milli Piyango tarafından paylaşılıyor. Cumartesi gününün Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21:30'da açıklanacak. Birazdan, 26 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaraları sizlerle...

26 KASIM 2022 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Birazdan, 26 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaraları sizlerle...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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