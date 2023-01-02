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Haberler Yaşam Sayısal Loto Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı:

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta!

Haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto için senenin ilk çekilişi bugün yapılacak! Sisal Şans tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da sonuçların açıklanmasına saatler kala, şans oyunları meraklıları tarafından araştırmalar başladı! İşte Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilenler...

Giriş: 02.01.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı:
Çılgın Sayısal Loto için son saatler!
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişine saatler kaldı! Noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto için şans oyunu tutkunları tarafından araştırmalar başladı. İşte 2 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2023

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21.30'da CANLI olarak yayınlanacaktır. Çekiliş tamamlandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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