Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto'da çıkan numaralar

Çılgın Sayısal Loto açıklandı! İşte 3 Mayıs Çarşamba çekiliş sonuçları

Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, bugün için de tamamlandı. İşte, 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Giriş: 03.05.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto'da çıkan numaralar
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto, her hafta Çarşamba ve Cumartesi noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor. Makineler el değmeden, şanslı sayıları belirliyor. İşte, 3 Mayıs 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto henüz çekilmedi. Sonuçları 21.30'da Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
DSİ kura sonuçları isim listesi
DSİ kura sonuçları isim listesi
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
İsveç yeni terörle mücadele yasasını kabul etti
İsveç yeni terörle mücadele yasasını kabul etti
3 Mayıs Çarşamba Şans Topu sonuçları
3 Mayıs Çarşamba Şans Topu sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.