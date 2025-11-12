Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Kasım Çarşamba! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        12 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada üç gün noter huzurunda canlı yayında gerçekleşmektedir. İşte, 12 Kasım 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 21:39 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan 12 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan kazandıran numaralar belli oldu. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 12 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        12 KASIM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        1 - 8 - 25 - 38 - 71 - 83

        JOKER 80 + SÜPERSTAR 47

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        REKLAM

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Habertürk Anasayfa