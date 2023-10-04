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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 4 Ekim 2023 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla öğren

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar bugün belli oldu. 21:30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da erişime açıldı. İşte, 4 Ekim 2023 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 21:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:40
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        Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Sayısal Loto'da heyecan hız kesmiyor. Tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaşımızın büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle oynadığı Sayısal Loto'da günün kazandıran numaralarını bir araya getirdik. İşte, 4 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları ile sorgulama ekranı...

        4 EKİM 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 5 - 22 - 39 - 61 - 75 - 80 + 66 (Joker) + 55 (SüperStar)

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

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        Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

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        Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

        Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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