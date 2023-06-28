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Haberler Yaşam Sayısal Loto Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 28 Haziran Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sayıları

Çılgın Sayısal Loto çekiliyor!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftalık ilk çekilişi yapılacak. Saat 21.30'da başlayacak çekilişle beraber kazandıran sayılar da açıklanacak.

Giriş: 28.06.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 28 Haziran Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sayıları
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto saat 21.30'da çekilecek. Çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak.

28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto henüz çekilmedi. Sonuçları Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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