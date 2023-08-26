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        Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 26 Ağustos Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları

        Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto bugün de çekildi ve büyük ikramiye açıklandı. İşte, 26 Ağustos 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 21:38 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:38
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        Çılgın Sayısal Loto çekildi!
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        Haftada üç kez çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişte kazandıran sayıların belli olmasıyla büyük ödül de açıklandı. İşte, 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        15-30-72-76-78-79 Joker: 51 Süperstar: 51

        Büyük ödül: 101.255.293,13 TL

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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