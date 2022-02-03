Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Şubat Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekiliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2022: 31 - 38 - 40 - 42 - 50 - 71 + 64 (JOKER) + 53 (SÜPERSTAR)

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SAYISAL LOTO TARİHİ

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde ölmüştür.