Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Normalde Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri artık yapılmayacak. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. Çılgın sayısal Loto'da büyük ikramiye 61 Milyon TL olarak belirlendi. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 21 EYLÜL 2020: Sonuçlar 21.30'da belli olacak.

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19 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI