Daha sonra Londra Olay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptım. Her hafta Leicester Square'de bir oyun seyredip, oyun hakkındaki düşüncelerimi köşemde yazıyordum. Bu biraz da olsa sahneye çıkamadığım dönemde beni mutlu ediyordu. Bir müddet sonra eşimin işi dolayısıyla Katar'a taşındık ve ben de bir okulda yönetici olarak çalışmaya başladım. Her şey çok güzeldi, ta ki eşimi kalp krizi nedeniyle kaybedene kadar. İngiltere'de yapmam gereken bir sürü şey olmasına rağmen bir müddet her şeyi bırakıp hemen Türkiye'ye döndüm. Benim için çok zor bir süreçti. Küçücük kızımla artık hayatta başbaşa kalmıştık. Büyük bir depresyon geçiriyordum.