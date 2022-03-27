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'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın: Kız karikatürden fırlamış!

'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın: Reyting rekorları kırarken işssiz kaldık!

90'lı yıllara damgasını vuran 'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Banu' karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın ile buluştuk. Yaşamını İngiltere'de sürdüren Aydın, oyunculuk hayatını, ekranlardan uzaklaşmasını ve şimdilerde neler yaptığını anlattı

27.03.2022 - 07:45 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Karikatürist Özden Öğrük'ün Gırgır Dergisi'nde çizmiş olduğu 'Çılgın Bediş' karakterinin maceraları 1996'dan itibaren ekranlara taşındı. Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Cenk Torun, Ayten Uncuoğlu, Haldun Boysan ve Sinan Bengier gibi isimlerin rol aldığı gençlik dizisi büyük ilgi gördü, reyting rekorları kırdı. Dört sezon süren dizi, ilerleyen dönemlerde başlayacak olan Koçum Benim, Lise Defteri, Kampüsistan ve Kavak Yelleri gibi gençlik yapımlarının da önünü açtı. Hemen hemen her karakterin ayrı birer fenomen olduğu dizide 'Banu'yu canlandıran Sonay Aydın ile bir araya geldik. Yaşamını İngiltere'de sürdüren oyuncu ile değişen hayatını konuştuk.

  • Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

    Oyunculuğa daha ortaokuldayken, okul tiyatrosunda başladım. Çocukluğumdan beri tek hayalim oyuncu olmaktı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda devam ettim. İTÜ'de konservatuvar bölümünü kazanınca İstanbul'a geldim. Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve oynadığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' oyunuyla sahnelere adım attım.

  • 'Çılgın Bediş' dizisine nasıl dahil oldunuz?

    Bir gün bağlı olduğum ajanstan telefon geldi. Çok güzel bir rol için benimle görüşmek istediklerini söylediler. Gittiğimde Gırgır Dergisi'ndeki 'Çılgın Bediş'in 'Banu' karekterini aradıklarını ve haftaya ekibin ajansa gelip beni görmek istediklerini ifade ettiler. Ajansa gittiğimde tuvalete girip annemin dolabından aldığım bol elbiselerini giydim. Kaşlarımı indirip, saçlarımı ikiye ayırıp bağladım. Bacaklarımı çarpıtıp odaya girdim. Bütün yapım ekibinden yönetmenine kadar hepsi gelmişti. Bir dakika boyunca herkes bana baktı. Kimse bisey söylemiyordu. En sonunda 'Banu' gibi 'eeeggg' dediğimi hatırlıyorum. Yönetmen Turgut Yasalar, "Biri beni lütfen cimciklesin, bu kız karikatürden mi fırlamış gelmiş!" dedi ve böylece televizyonda da harika bir karakterle yerimi almış oldum. 'Banu' müthiş bir karakterdi ve oyunculuğumu göstermek adına da eğerli bir roldü.

  • O dönem dizinin bu kadar fenomenleşeceğini tahmin ediyor muydunuz?

    'Çılgın Bediş' ilk defa karikatürden alınma, sıra dışı bir yapım olduğu için kısa sürede çok sevilebileceğini düşünüyorduk. O dönem yılın en iyi dizisi ödülünü aldık. 'Banu' karakteri dizide gerçekten çok sevilen, popüler bir karakterdi. İlk başlarda çok fazla konuşmayan 'Banu', çok fazla sevilince rolüm bir anda fazlasıyla genişletildi. Neredeyse haftanın 7 günü herkesten fazla sete gider olmuştum. (Gülüyor)

  • O dönemki şöhretiniz nasıldı?

    Yoğunluktan gelen başka teklifleri kabul edemiyordum. O dönemlerde internet şimdiki kadar yaygın değildi. Eminim ki şu andaki imkanlar olsaydı, çok daha farklı şeyler olurdu. Herkes tarafından sevilmek ve tanınmak harika bir duyguydu. Ancak diziye yaz dönemi için ara vermişken, bu kadar başarılı bir dizinin bazı tarafların anlaşmazlığı sayesinde aniden bitmesi, ekibi şoke etti. Hepimiz yeni sezon başladığında kendimizi işsiz bulduk.

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