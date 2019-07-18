Wingsuit exit (yarasa kanat) sporunun dünyaca ünlü genç sporcusu 31 yaşındaki Avustralyalı Chris Byrnes'in yüksek noktalardan saatte 300 kilometrenin üzerine ulaştığı hızla dik ve sarp kayalıklar arasından ilerleyerek yaptığı uçuşlar yürekleri ağızlara getiriyor.

AA'nın haberine göre dünyanın bir çok yüksek noktasından atlayarak tehlikeli uçuşlar gerçekleştiren deneyimli sporcunun kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler izleyenleri hayrette bırakıyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde çılgın sporcu bir atlayışta arkadaşını sırtına alarak yarasa kanatlarla kendini derin bir vadiye bırakıyor. Başka bir görüntüde ise deneyimli sporcu paraşütle uçan arkadaşını yarasa kanatlarla yakalamaya çalışıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nde nefes kesen atlayışlar gerçekleştiren Byrnes, bu spora nasıl başladığını ve uçuşlara nasıl hazırlandığını anlattı.

"BU SPORLA İNTERNETTEN İZLEDİĞİM VİDEOLARLA TANIŞTIM"

Çılgın sporcu Chris Byrnes, yaptığı açıklamada, wingsuit exit (yarasa kanat),base jump (uçurumdan paraşütle atlama) ve kaya tırmanışı gibi aktiviteleri gerçekleştirmek için Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geldiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesine gittiğini ancak Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ifade eden Byrnes, şöyle konuştu:

"Ben ilk kez wingsuit exit sporunu internette videoları seyrederek gördüm ve çok etkilendim. Tabii ondan sonra bu spora nasıl başlayacağımla ilgili araştırmalar yaptım. İlk önce skylife kurusuna katıldım o zaman 25 yaşındaydım. Herkesin hayali uçmaktır, bu hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yaparak bu yolu buldum. Yaptığım bu spor sayesinde özellikle Türkiye ve Kemaliye gibi birçok ülkeyi görme fırsatım buldum."

"ATLAYIŞLARIMIZIN TAMAMI BİR PLAN ÇERÇEVESİNDE OLUYOR"

Byrnes, Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'u ilk gördüğünde çok heyecanlandığını belirterek, burada bulunmaktan ve uçmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Uçmayı ve yaşamayı çok sevdiğini anlatan Byrnes, yaptıkları sporda ölüm riskinin yüksek olduğunu aktararak, "Biz atlayışlarımızın tamamını bir plan çerçevesinde yapıyoruz. Kayadan nasıl atlayacağımıza, nereden devam edeceğimize ve nereye ineceğimize kadar planlıyoruz. Düşünmeden ve plan yapmadan gerçekleştirdiğiniz bu spor tabii ki tehlikeleri beraberinde getiriyor ancak deneyim sağlayarak ve gerekli planlamaları yaptığınızda güven içerisinde gerçekleştireceğiniz bir spor türü. Deneyiminizi artırmak için sürekli çalışmanız ve eğitim almanız gerekiyor. Bunu yaptığınız sürece riskleri de en aza indirgemiş oluyorsunuz." diye konuştu.

"ÖLÜM, ATLAYIŞ YAPTIĞIMIZ PLANIN BİR PARÇASI"

Uçuş öncesi aldıkları tedbirlerden bahseden Byrnes, şunları kaydetti:

"Atlayış sırasında yaptığınız hazırlıklardan biri de ölçebileceğiniz gerçeğini düşünmek. Onu düşünmezseniz hazırlığı da doğru yapmamış olursunuz. Atlayış için yaptığımız planların içerisinde ölüm riskinin plan içerisinde bulundurmak gerekir. Ölüm, atlayış yaptığımız planın bir parçası. 4 yakın arkadaşım bu sporu yaparken hayatını kaybetti. Uçmayı ve aynı zamanda yaşamayı çok seviyorum. Hayatı seviyorum ve ölmek de istemiyorum. Becerilerime güveniyorum ve sürekli eğitim ve deneyimlerimi artırmak için çalışıyorum. İster 30 yıl yaşayan, ister 100 yıl yaşayın öyle yada böyle bir sonla karşılaşıyorsunuz. Benim için önemli olan hayatın her anını dolu dolu yaşamak. Hayatın güzelliği de bu zaten."

Byrnes, atlayışta en önemli şeyin odaklanma olduğunu ifade ederek, uçuşlarda kafalarını meşgul edecek hayata dair hiçbir şey düşünmediklerini söyledi.

Hızlı uçmayı çok sevdiğine dikkati çeken Byrnes, "Bana ait olan 328 kilometrelik dünya rekorumun üzerine çıkmayı düşünüyorum. Bunun için çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Ağustos 2019’da İsviçre’de gerçekleştirmeyi düşündüğüm ve 30 saniye içerisinde ulaşabileceğim maksimum hız denemesini burada deneyerek kendi rekorumu kırmayı düşünüyorum. Ben uçtuğum zaman sadece yer çekiminin gücünü kullanıyorum. Atlayacağım nokta yada zirveye kendi gücümü kullanarak tırmanış yaparak çıkıyorum. Hiçbir ek teçhizat kullanmadan uçuyorum. Tarihteki en hızlı insan benim." ifadelerini kullandı.

Byrnes, bugüne kadar 100 sporcu yetiştirdiğini ve herkese hayallerini takip ederek hedeflerine ulaşmaya çalışmasını tavsiye etti.