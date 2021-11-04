Adana'da 8 Temmuz 2015 tarihinde kocasını öldürdüğü için tutuklanan Çilem Doğan, hayat hikayesiyle gündem olmuş ve sosyal medyadan büyük destek almıştı. 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan için nihai karar belli oldu. İşte merak edilenler...

ÇİLEM DOĞAN KİMDİR?

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çilem Doğan'ın avukatı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

ÇİLEM DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Eşinin evliliği süresince kendisine sürekli şiddet uyguladığını anlatan genç kadın "Ondan çok kokuyordum. Can güvenliğim yoktu. Çete liderliğinden aranıyordu. Polisle işbirliği yapıp, ondan kurtulmak istedim. Azraili bekleyen ölü gibiydim. Kendisini polise ihbar ettiğimi öğrendiğini düşünüp, canımı ne zaman alacağını bekliyordum. Olaya günü de telefon açıp, beklememi söyledi" dedi.

Eşinin eve geldiğinden kendisi ile konuşmak istediğini söylediğini anlatan kadın, "Belindeki silahı yatağın altına koydu. Hazırlanmamı 3 kadın ile birlikte Antalya'ya gideceğimizi söyledi. Karşı gelince de saçımdan tutup, üzerime çıktı. Boğuşurken yana düşünce, silahını aldım ve ateş ettim. Hayatımda hiç silah kullanmamıştım" dedi.

Daha önce DHA'ya açıklamada bulunan Çilem Doğan, yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür etti. Tahliye olduktan sonra verdiği röportajda cezası onanırsa cezaevine girmekten korkmadığını söyleyen Doğan, "Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi yönündeyim. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" diye konuşmuştu.