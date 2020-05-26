Çilek tuz deneyi gündemden düşmüyor. Sosyal medyaya düşen videonun ardından çilek tuz deneyi yapılmaya başlandı. Çileğin içerisinden çıkan böcekler ise dehşete düşürdü. Peki, çileği tuzlu suya konulduğunda nasıl böcekler çıkıyor? İşte detaylar...

ÇİLEK TUZ DENEYİ NASIL YAPILIR?

Çilekleri önce ılık su ve tuzun olduğu bir kapta yarım saat boyunca bekletin ve üzerinden böcek çıkıp çıkmadığını inceleyebilirsiniz.

Çilekleri daha sonra sirkeli suda yıkayabilirsiniz.

ÇİLEĞİN İÇİNDEN ÇIKAB BÖCEKLER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunda çilekler tuzlu suda bekletilince ortaya böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü. Görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, konuyla ilgili birçok video daha çekildi.

Twitter'da ve diğer sosyal medya platformlarında dolaşan videoyu izleyen bazı kullanıcılar, "çilek yediğim için pişmanım", "bir daha çilek yiyemem" gibi yorumlar yaptılar. Ancak çileğin içinden çıkan böcekler "doğal" olan meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunuyor.