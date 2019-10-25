Çilek Sirkesi Nasıl Yapılır?

Çilekten sirke olur mu? duymamış olabilirsiniz. Ülkemizde elma ve üzüm sirkesi haricinde pek çok çeşit sirke bulunmaktadır. Çünkü sirke antioksidan özelliği ile çok faydalı bir gıdadır. Sağlıktan temizliğe kadar kullanılan çilek sirkesi ayrıca başta akne olmak üzere cilt problemlerine de iyi gelir.

Çilek Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:

2 kg çilek

1 su bardağı (250 ml) su

2 yemek kaşığı toz şeker

Çilek Sirkesi Yapılışı:

Çilekleri bol suda iyice yıkayın ve çiçek kısımlarını koparın.

Biraz ezdiğiniz çilekleri cam bir kavanoz içerisine koyun.

Mayalanmasını sağlamak için, 2 kg çileğe, iki yemek kaşığı kadar toz şeker koyun.

1 su bardağı (250 ml) su ilave ederek karıştırın.

Hava almasını sağlayarak, üstüne temiz bir tülbentle kaplayarak, kapağını kapatmadan, mayalanmaya bırakın.

Bu süre 10 gün kadardır.

10 gün sonra kavanozdaki karışımı iyice süzün.

Çilek suyunu tekrar kavanoza aktararak üstüne tülbent bağlayın.

10 günde bir süzerek toplamda 40 gün daha bu şekilde tutun.

Asitlenme başlayarak, sirke tadı aldığında süzüp renkli bir şişeye doldurun.

Sirkeniz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Daha sağlıklı bir sirke elde etmek için mevsiminde ve doğal çilek kullanın.