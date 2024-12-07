Çıldır'ın "Kütük Ev"i yeniden yapılacak

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Çıldır Gölü kenarında bulunan Kütük Ev, 9 Ekim 2023 tarihinde şömine bacasından çıktığı belirtilen yangında tamamen yandı. Kütük Ev'in yeniden yapımı için Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Ziya Polat'ın katılımlarıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca arasında yeni Kütük Evi'nin inşası için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Çıldır Gölü kenarında yeniden yapılacak olan Kütük Evi’nin 30 milyon liraya mal olacağını söyledi.

Nurullah Karaca, "Ajansımızın güdümlü proje desteği kapsamda Çıldır Gölü'nde eskiden de 'Kütük Ev' olarak bildiğimiz projeyi tekrardan hayata geçireceğiz. Bu Kütük Evi tekrardan ihya etmek yeniden günübirlik bir tesis şeklinde yapacağız. Projede Kars İl Özel İdaresi yararlanıcımız, Arpaçay Köylere Hizmet Götürme Birliği ise proje ortağımız olacaktır. Özellikle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimize Çıldır Gölü'nde vakit geçirmek, eğlenmek, dinlenmek maksadında bir altyapı sağlanmış olacak. Projemizin toplam bütçesi 30 milyon lira olup bunun 8 milyon lirasını ajansımız destekleyecektir" dedi.

Kars Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ise eni yapılacak kütük evin 2025 yılında tamamlayarak hizmete açılmasını planlandıklarını kaydetti. Gazi Kars'ın çok sayıda markası bulunduğunu, Çıldır Gölü'nde bu markaların başında geldiğini İfade eden Vali Ziya Polat da şunları söyledi:

"Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev geçtiğimiz yıl maalesef yandı, Biz turizmin canlanması ve yine orada günübirlik tesisin yapılması için İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve SERKA proje çalışmalarını yaptılar. Şu an bakanlığımız, ajansımız ve İl Özel İdaremiz bütçesini ayarladılar. Amacımız önümüzdeki günlerde ihalesine çıkmak, büyük ihtimalle aynı model ve aynı tip bir günübirlik tesis yapacağız. Çünkü orası orman vasfında olduğu için taş binaya izin verilmiyor.