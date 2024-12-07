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        Haberler Gündem Güncel Çıldır'ın "Kütük Ev"i yeniden yapılacak | Son dakika haberleri

        Çıldır'ın "Arpaçay Kütük Ev"i yeniden yapılacak

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde Çıldır Gölü kenarında bulunan ve yangında küle dönen "Kütük Ev"in yeniden inşası için Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı. SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Çıldır Gölü kenarında yeniden yapılacak olan Kütük Evi'nin 30 milyon liraya mal olacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:18
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        Çıldır'ın "Kütük Ev"i yeniden yapılacak
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde Çıldır Gölü kenarında bulunan Kütük Ev, 9 Ekim 2023 tarihinde şömine bacasından çıktığı belirtilen yangında tamamen yandı. Kütük Ev'in yeniden yapımı için Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı.

        Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Ziya Polat'ın katılımlarıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca arasında yeni Kütük Evi'nin inşası için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Çıldır Gölü kenarında yeniden yapılacak olan Kütük Evi’nin 30 milyon liraya mal olacağını söyledi.

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        Nurullah Karaca, "Ajansımızın güdümlü proje desteği kapsamda Çıldır Gölü'nde eskiden de 'Kütük Ev' olarak bildiğimiz projeyi tekrardan hayata geçireceğiz. Bu Kütük Evi tekrardan ihya etmek yeniden günübirlik bir tesis şeklinde yapacağız. Projede Kars İl Özel İdaresi yararlanıcımız, Arpaçay Köylere Hizmet Götürme Birliği ise proje ortağımız olacaktır. Özellikle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimize Çıldır Gölü'nde vakit geçirmek, eğlenmek, dinlenmek maksadında bir altyapı sağlanmış olacak. Projemizin toplam bütçesi 30 milyon lira olup bunun 8 milyon lirasını ajansımız destekleyecektir" dedi.

        Kars Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ise eni yapılacak kütük evin 2025 yılında tamamlayarak hizmete açılmasını planlandıklarını kaydetti. Gazi Kars'ın çok sayıda markası bulunduğunu, Çıldır Gölü'nde bu markaların başında geldiğini İfade eden Vali Ziya Polat da şunları söyledi:

        "Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev geçtiğimiz yıl maalesef yandı, Biz turizmin canlanması ve yine orada günübirlik tesisin yapılması için İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve SERKA proje çalışmalarını yaptılar. Şu an bakanlığımız, ajansımız ve İl Özel İdaremiz bütçesini ayarladılar. Amacımız önümüzdeki günlerde ihalesine çıkmak, büyük ihtimalle aynı model ve aynı tip bir günübirlik tesis yapacağız. Çünkü orası orman vasfında olduğu için taş binaya izin verilmiyor.

        Yine alt katındaki mevcut yerin üzerine ahşap Kütük Ev projesinin son aşamasına gelindi. İmzalardan sonra ödenekler de serbest kaldığında biz en kısa sürede ihaleye çıkarız. Kış sezonuna yetişir mi? Büyük ihtimalle bu sene kış sezonuna yetişmez ama biz bahar sezonu ile beraber inşallah bitirmiş oluruz. Çıldır Gölü'nün marka değerine güzel bir tesisle katkı sağlarız diye düşünüyoruz."

        Proje kapsamında, Kars'ın Arpaçay ilçesi Çanaksu köyü mevkisinde geçen yıl yaşanan yangında kül olan Arpaçay Kütük Evi'nin yerine 500 metrekare alana sahip yeni bir günübirlik tesis inşa edilecek. Tesiste 6 konaklamalı oda, 100 kişilik kapalı restoran, 140 kişilik açık restoran, 16 kişilik özel yemek bölümü, kafe alanları, çocuk oyun alanı, idari ofisler, mutfak ve teknik alanlar yer alacak.

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