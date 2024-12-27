Çıldır'ın atlı kızakçılarından buz safari

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Benim için de ilk deneyim. Çıldır Gölü'nün bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. 'Donmuş bir göl var' diye gelmiştik ama gerçekten 'memleketin doğusundan batısına her yer güzel' diyoruz. Şu anda en doğusundayız ve muhteşem bir güzellik. Herkes görmeli, çok etkilendim" diye konuştu.