09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladı - ARDAHAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çıldır Gölü üstündeki atlı kızağa binenler- Buz üstünde su ihtiyacını karşılamak isteyen hayvanlar- Göl üzerinde oluşan buz kütleleri- Buz sarkıtları ve damlalar- Buz üstünde yürüyüş yapan vatandaş
Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladıARDAHAN (AA) - Kışın kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerindeki buzlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü'nden sonra en büyük göl olan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde, kışın etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı yüzünden yaklaşık 40 santimetre buz tabakası oluşuyor.Üzerinde atlı kızaklar ile gezintinin yanı sıra buzlar kırılarak eskimo usulü balıkçılık yapılan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Kışın çoğunlukla hava ısısının sıfırın altında seyrettiği yörede, son günlerde hava sıcaklığının zaman zaman sıfır derecenin üzerine çıkmasıyla göl üzerindeki buzlar da erimeye başladı.Halen yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl yüzeyindeki buzlarda oluşan yarıklar ile kıyılarda biriken buz kütleleri dikkati çekiyor.Özellikle kıyı kesimlerinde buzların erimeye başladığı gölde, buz kalınlığının yeterli seviyede olması yüzünden atlı kızak ile gezinti bir süre daha devam edecek.Gölde buz tabakasının incelmesi ve kırılma riski oluşturması halinde atlı kızakla gezinti yapılmasına izin verilmiyor. Henüz risk bulunmadığı için göle gelen vatandaşlar, göl üzerinde gezinti yaparak tamamen buz ve kar ile kaplı bölgenin doğal güzelliğinin keyfini yaşıyor.Göl üstünde yürüyüşe çıkan Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü üstünde gezmeyi sevdiğini söyledi.Kıyılar başta olmak üzere gölde oluşan buz kütlelerini görmek için Çıldır'a geldiğini anlatan Özer, "Gölün kıyısı başta olmak üzere bazı bölümlerinde devasa buz kütleleri ilgi çekiyor. Bunlar buzların hareketiyle oluşmuş. Çıldır Gölü, her mevsim ayrı bir güzel. Şu an buzlar erise bile farklı bir güzellik sunuyor." dedi.
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