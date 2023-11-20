Cildi ışıl ışıl yapan içecekler: Cilt bakımı niyetine tüketebileceğiniz sağlıklı içecekler
Cilt sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Cildimiz, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan ve bizi sağlıklı gösteren bir organdır. Cilt sağlığımızı korumak için cilt bakım ürünlerini kullanmanın yanı sıra, sağlıklı içecekler tüketmek de cilde iyi gelen alternatif yollardan birisi
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ZENCEFİL SHOTLAR
Zencefil shotlar ciltte iltihaplamayı engeller ve lekeleri engeller. Aynı zamanda bağırsak florasına yararlı olan zencefil cildin sağlıklı görünmesini sağlar.
- 2
KEREVİZ SUYU
Kereviz suyu ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olur ve yüksek oranda su içerdiği için ciltte nem depolar. Cilt dokusunu besler ve sağlıklı yağ seviyelerini destekler.
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HAVUÇ SUYUNUN CİLDE FAYDASI
Havuç suyu yüksek A vitamini içerir ve ciltte retinol etkisi gösterir. Aynı zamanda havucun içerisindeki Beta karoten bileşeni cildin parlamasına yardımcı olarak hücre artışını sağlar.
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