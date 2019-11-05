Cildi 5 yaş gençleştiren maya maskesi nasıl yapılır?

Cilt gençleştiren maskeleri uygulamadan önce mutlaka daha iyi etki etmesi için cildin temizlenmesi gerekmektedir. Maya Maskesi; çok eski zamanlardan beri kullanılan cildi gerdiren ve yaşlanma etkilerini ortadan kaldıran bir maske türüdür. Bu maskeyi uygulayarak sizde pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

5 Yaş Gençleştiren Maya Maskesi Tarifi