Çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - KONYA

Üzümlü Mahallesi'ndeki gölet yakınlarındaki bahçesinde bulunan ceviz ağacına çıkan 65 yaşındaki İbrahim Sarunay, bu sırada kalp krizi geçirdi.Ağaçtan yere düşen Sarunay'ı gören eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarunay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Acı haberi geldikleri acil serviste alan Sarunay'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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